The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6313645127 WALLONNE,REG 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6313647149 WALLONNE,REG 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0R29 DZ BANK IS.C191 19/36 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TB95 DEKA TILG ANL 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3043 LB.HESS.THR.CARRARA04A/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3050 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30Z9 LB.HESS.THR.CARRARA04P/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31A0 LB.HESS.THR.CARRARA04U/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU13809AD79 CANTOR FITZ. 19/24 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU71000AY61 PENSKE TR.L. 19/24 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US03836WAC73 AQUA AMERICA 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US78013X6D51 ROYAL BK CDA 19/22 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US78013X6E35 ROYAL BK CDA 19/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286S43 USA 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1989389041 EIB 19/37 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1989708836 ASR NEDERLA. 19/49 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1989759748 LOGICOR FIN. 19/21 MTN BD01 BON EUR N

CA FQT XFRA ATFREQUENT09 FREQUENTIS AG EQ00 EQU EUR N

CA SY7N XFRA CA13322A1012 CAMEO INDUSTRIES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 778 XFRA CA57776F1080 MAVERIX METALS EQ00 EQU EUR N

CA 2E6A XFRA CA87425A1012 TALISKER RESOURCES LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 6CMB XFRA GB00BJFFLV09 CRODA INTL LS -,10609756 EQ00 EQU EUR N