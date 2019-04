FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.121 EUR

NVJP XFRA BE0974320526 UMICORE S.A. 0.400 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR