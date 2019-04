FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR

BV0 XFRA SE0007491303 BRAVIDA HOLDING AB 0.189 EUR

6BV XFRA US09629F1084 BLUEGREEN VAC CORP DL-,01 0.153 EUR

OL3 XFRA FR0000121634 COLAS SA INH. EO 1,5 5.550 EUR

XFRA DE000HLB3Q29 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04D/18 0.001 %

2EN XFRA NO0010716418 ENTRA ASA NK 1 0.238 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.107 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

VIP XFRA US92828Q1094 VIRTUS INV.PARTN. DL-,01 0.494 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.032 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.051 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.015 EUR

1L3 XFRA SE0006370730 LIFCO AB B 0.435 EUR

AKU1 XFRA NL0013267909 AKZO NOBEL EO 0,5 1.430 EUR

IWV6 XFRA AT0000A03969 ERSTE RESP.RES.(T)(EUR) 0.046 EUR

3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.027 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.007 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

TU0 XFRA SE0006422390 THULE GROUP AB (PUBL) 0.331 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.091 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EUR

AKUP XFRA US0101995035 AKZO NOBEL SPONS.ADRS 1/3 0.487 EUR

1RG XFRA US7495271071 REV GROUP INC. DL-,001 0.045 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR

0I6 XFRA IT0003188064 BANCA IFIS S.P.A. EO 1 1.050 EUR

MM0 XFRA CZ0008040318 MONETA MONEY BANK KC 1 0.239 EUR

4QT1 XFRA SE0007074281 HEXPOL AB B 0.213 EUR

E3G XFRA SE0006826046 EVOLUTION GAM.GR.SK-,015 1.200 EUR

BPA XFRA IT0001073045 BANCA PROFILO 0.003 EUR

H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.036 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

8AC XFRA NL0000313286 AMSTERD.COMM. EO-,45 0.600 EUR

T4L XFRA US8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I 0.476 EUR