FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB3Q03 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/18 0.001 %

M8Y XFRA FR0010241638 MERCIALYS INH. EO 1 0.620 EUR

FSE XFRA FR0000054900 TELEVIS. FSE 1 INH.EO 0,2 0.400 EUR

BSD2 XFRA ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.065 EUR

BAYN XFRA DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N. 2.800 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

SPB XFRA DE0007224008 SEDLMAYR GRD+IMMOB.ON 39.000 EUR

SMB XFRA DE0007218901 SCHWAELBCHEN MOLKERE.O.N. 0.800 EUR

G1A XFRA DE0006602006 GEA GROUP AG 0.850 EUR

MRK XFRA DE0006599905 MERCK KGAA O.N. 1.250 EUR

CON XFRA DE0005439004 CONTINENTAL AG O.N. 4.750 EUR

B2O XFRA ID1000137201 CIKARANG LISTRINDO RP 200

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.018 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.153 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.080 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.013 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.033 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.016 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

YAAA XFRA CA1366812024 CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL 0.690 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.133 EUR

4QM XFRA CA00089N1033 ADF GRP INC. SV 0.007 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.100 EUR

W66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.759 EUR

XFRA DE000HSH6J43 HCOB MZC 5 17/19 0.000 %

KM51 XFRA CA4945497028 KINDER MORGAN CANADA LTD 0.108 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.067 EUR

MEQA XFRA ES0105025003 MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 0.300 EUR

47TA XFRA TH0999010R11 TISCO FINL GRP -NVDR-BA10 0.197 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.162 EUR

HNK2 XFRA US4230123014 HEINEKEN SP. ADR 1/2 0.516 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR