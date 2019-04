FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.665 EUR

ELPA XFRA BRCPLEACNPB9 CIA PARANAENSE EN. PFD B 0.086 EUR

EAI XFRA BE0003797140 GBL SA 3.070 EUR

MYM XFRA AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON 3.200 EUR

GMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.153 EUR

XFRA DE000HSH4QR4 HCOB MM II 14/20 0.000 %

1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.287 EUR

XFRA DE000HSH4YX6 HCOB MZC 9 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH4Y20 HCOB MZC 10 15/21 0.000 %

9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.395 EUR

LI3 XFRA FR0000050353 LISI SA INH. EO 0,40 0.440 EUR

XFRA DE000HSH4ME1 HCOB MZC 20 13/20 0.001 %

3VFN XFRA LI0315487269 VP BANK AG A SF 10 4.835 EUR

JSI XFRA SE0009554454 SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B 0.024 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.009 EUR

8GV XFRA NL0010937066 GRANDVISION N.V. EO -,02 0.330 EUR

5FF XFRA NL0011832811 FOR FARMERS BV EO 1 0.300 EUR

3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.009 EUR

KIFF XFRA TH0121010019 KIATNAKIN BK-FOREIGN-BA10 0.084 EUR

1AM XFRA DK0015250344 ALM. BRAND A/S NAM. DK 10 0.402 EUR

BSI XFRA NL0012866412 BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 1.670 EUR

2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.072 EUR

1Y4 XFRA CH0001319265 SCHW.NATLBK N.SF 250 13.187 EUR

301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.281 EUR

NFPH XFRA TH0083B10Z10 THANACHART CAP.-FGN-BA 10 0.045 EUR

OM0 XFRA FI4000306733 OMA SAASTOPANKKI OYJ 0.140 EUR

LTX XFRA SE0011870195 LIME TECHNOLOGIES 0.095 EUR