FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.013 EUR

XFRA DE000HSH4GR5 HCOB FRUEHLI13/19 0.000 %

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.029 EUR

TAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.817 EUR

GLR XFRA CH0189396655 GLARNER KANTONALB.NA.SF10 0.879 EUR

TQJ XFRA US82669G1040 SIGNATURE BANK DL-,01 0.503 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.203 EUR

PLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 0.323 EUR

PWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.662 EUR

PP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.159 EUR

NRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.027 EUR

HAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.611 EUR

GTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.144 EUR

GE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P. 0.494 EUR

ENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.063 EUR

EW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.247 EUR

SAJA XFRA US20441A1025 CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 0.269 EUR

CS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.260 EUR

CM2 XFRA US1280302027 CAL-MAINE FOODS DL-,01 0.244 EUR

AGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.323 EUR

AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.123 EUR

ARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.067 EUR

NVAK XFRA TH0083010R14 THANACHART CAP.-NVDR-BA10 0.045 EUR

CDE XFRA SG1R89002252 CITY DEV. SD-,50 0.092 EUR

SVKB XFRA SE0000667891 SANDVIK AB 0.402 EUR

WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.630 EUR

SDRC XFRA FR0010411983 SCOR SE EO 7,8769723 1.750 EUR

SND XFRA FR0000121972 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 0.395 EUR

BYG XFRA FR0000120503 BOUYGUES SA INH. EO 1 1.700 EUR

7ES1 XFRA TH0616010R11 EASTERN WATER RES D. NVDR 0.008 EUR

WSU XFRA DE0007507501 WASHTEC AG O.N. 2.450 EUR

C3B XFRA CNE100000X44 CHONGQING RURAL COMM. H 0.027 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

C61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.391 EUR