FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3BG XFRA CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.SF-,90

E2S XFRA CH0022268228 EFG INTL AG NAM. SF -,50

UBUB XFRA IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD

UBUU XFRA IE00BX7RRT25 UBS(I)-F.M.US.T.S.YL.ADDL

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

M7Q6 XFRA US5948373049 MICRO FOCUS INTL SP.ADR N

M7Q5 XFRA GB00BD8YWM01 MICRO FOCUS INTL LS-,10