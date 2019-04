Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro mit rund 1,11 Dollar auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1133 Dollar festgesetzt.

Am Montag stehen in Europa und den USA einige Konjunkturdaten von Belang auf dem Programm. Diesseits des Atlantiks werden Geld- und Kreditdaten der EZB und wirtschaftliche Stimmungsindikatoren der EU-Kommission erwartet. In den USA liegt das Augenmerk auf Inflationsdaten, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Experten gehen davon aus, dass die Fed ihren konjunkturbedingt unterbrochenen Zinserhöhungskurs erst dann wieder aufnimmt, wenn die Inflation merklich anzieht./bgf/stk

