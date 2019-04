Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere der Commerzbank nach dem Abbruch der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank mit "Neutral" und einem Kursziel von 10,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Jernej Omahen rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer anhaltend niedrigen Profitabilität angesichts des hart umkämpften Marktes in Deutschland und des Niedrigzinsumfelds. Die niedrige Bewertung der Papiere spiegele dies aber bereits wider./ag/tih

