Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ExxonMobil nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 US-Dollar belassen. Sowohl die produzierten Volumina als auch der Gewinn je Aktie und der Cashflow seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Neil Mehta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ölkonzern habe in der Förderung schwächere Preise erzielt. Belastet hätten zudem die Margen im internationalen Geschäft sowie die Aktivitäten zur Instandhaltung von Anlagen./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 09:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2019-04-26/22:28

ISIN: US30231G1022