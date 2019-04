100 Prozent Plus seit Erstempfehlung in AKTIONÄR-Ausgabe 50/2017 - die Entwicklung der Nel-Aktie in den vergangenen Monaten ist bärenstark. Inzwischen bewertet die Börse das Unternehmen mit rund 820 Millionen Euro. Eine durchaus ambitionierte Bewertung. Doch Nel aus Norwegen gehört die Zukunft, diese Meinung teilt auch Norne Securities aus Norwegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...