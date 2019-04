1&1 Drillisch ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter. Das Unternehmen gehört seit 2017 mehrheitlich zu United Internet (unter anderem GMX, web.de) und bietet Dienste in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz und IPTV an. Im Zuge der Übernahme wurde dessen Sparte 1&1 in Drillisch eingebracht.

Drillisch bietet zwar Mobilfunkverträge an, betreibt aber keine eigenen Netze, sondern mietet das Netz von Telefonica Deutschland an. Zwar blickte das Unternehmen zuletzt zuversichtlich in die Zukunft, die Aussicht auf eine geringere Dividende ließ die Aktie aber schon einmal abstürzen.

Weniger Dividende wegen 5G?

Als Grund für die Kappung nannte 1&1 Drillisch die hohen Kosten für die neue Mobilfunkgeneration 5G, deren Frequenz-Auktion derzeit läuft. 1&1 Drillisch überschritt beim von sich begehrten Paket die Marke von einer Milliarde Euro. An der Auktion nehmen auch Telekom, Vodafone und Telefonica teil.

Seit Mitte März werden die ersten Frequenzen versteigert. Die Gesamtsumme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...