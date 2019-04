Bayer HV: Kleine Sensation!

www.facebook.com/groups/hauptversammlung24/

Ich war am Freitag bei der Bayer AG Hauptversammlung in Bonn.Da gab es eine kleine Sensation...der Vorstand wurde NICHT entlastet!Es war eine besondere und interessante Veranstaltung...mehrere Demonstrationen vor dem Eingang...völlig überfüllter Veranstaltungsort...es sollen über 3.500 Aktionäre anwesend gewesen sein...heftige Kritik am Vorstandsvorsitzenden,......nachdem einige Fonds in der Aussprache angekündigt hatten, Entlastung zu verweigern, wurde es sehr spannend...Dutzende weitere Redner angekündigt......Psychologie pur: Die Stimmung bei den Kleinaktionären tendierte im Verlauf der Veranstaltung ebenfalls zu "Nicht-Entlastung", so mein Eindruck (gemessen an Beifall und persönlichen Gesprächen)...Gelebte Aktionärs-Demokratie, finde ich super! Jedenfalls besser als das übliche "abnicken" oder Übertragen von Stimmrechen an die Depotbank, die dann im Sinne von Vorstand und Aufsichtsrat stimmt...Kompliment auch an Marc Tüngler von der DSW für seine gelungene aufrüttelnde Rede ("wann können wir Stahlhelm und Teflonweste abziehen"?) und natürlich die engagierten Vertreter des "Dachverbands Kritische Aktionäre".IhrMichael VaupelHVs sind Thema in dieser kostenlosen, geschlossenen Facebook-Gruppe: