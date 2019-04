"Wir haben im Dax dieses Jahr 16,25 Prozent zugelegt. Das ist enorm. Jetzt ist es eher mal angebracht, die Gewinne mitzunehmen", sagt Arthur Brunner. Der Experte von der ICF Bank unterstreicht im Video mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch deshalb: "Sell in May and go away ist die richtige Strategie." Die Details im Interview an der Frankfurter Börse.

