Die meisten Börsen in Asien haben zum Wochenstart etwas zugelegt. In China kletterte der CSI 300 nach dem jüngsten Rückschlag vom Zwölfmonatshoch zuletzt wieder um 1,16 Prozent auf 3934 Punkte. In Hongkong legte der Hang Seng um 0,82 Prozent auf 29 849 Punkte zu.

In Japan wird, wie auch in den kommenden Tagen, wegen der Goldenen Woche nicht gehandelt./ag/fba

