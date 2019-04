Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet profitiert von Jumia-Börsengang - Kasse prall gefüllt für weitere Beteiligungen - Aktienanalyse Auch 2019 wagte schon so manches Unternehmen den Schritt an die Börse, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung im Kommentar zur Rocket Internet-Aktie (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...