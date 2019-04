Der S&P 500 hat am Freitag auf Rekordhoch geschlossen und auch die chinesischen Börsen - Tokio bleibt feiertagsbedingt geschlossen - tendieren freundlich. Insgesamt sind die Vorgaben für den deutschen Handel in einer erneut verkürzten Handelswoche gut. Am Abend veröffentlicht Alphabet seine Q1-Zahlen, am Dienstag folgt Apple. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

