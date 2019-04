MOBOTIX AG: Wechsel im Aufsichtsrat DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie MOBOTIX AG: Wechsel im Aufsichtsrat 29.04.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das Amtsgericht Kaiserslautern hat Herrn Keiji Okamoto mit Wirkung zum 1. Mai 2019 zum Mitglied des Aufsichtsrates der MOBOTIX AG bestellt. Herr Okamoto ist Geschäftsführer der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Langenhagen, und Executive Officer der Konica Minolta Inc., Tokyo, und für die Geschäftsentwicklung in der Region Europa verantwortlich. Er hat seinen Dienst- und Wohnsitz in Deutschland und bringt langjährige internationale Erfahrung, insbesondere aus den Regionen USA, China und Japan mit. Das amtierende Mitglied des Aufsichtsrats Herr Kunihiro Koshizuka hatte mit Wirkung zum 30. April 2019 sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich bei Herrn Koshizuka für sein langjähriges Engagement und wünschen Herrn Okamoto für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat viel Erfolg. 29.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 804287 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804287 29.04.2019 ISIN DE0005218309 AXC0066 2019-04-29/09:00