Die Schweizer Großbank UBS hat International Airlines Group von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 705 Pence belassen. Analyst Jarrod Castle sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer günstigen Einstiegschance in den Papieren der Fluggesellschaft. Er korrigierte seine Schätzungen zwar nach unten, hält sie aber für ziemlich konservativ. Mit Signalen für das Gesamtjahr rechnet er zum Zwischenbericht am 10. Mai./ag/tih

ISIN ES0177542018

