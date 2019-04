Wien (www.anleihencheck.de) - S&P hat das Issuer Credit Rating von Casino Guichard Perrachon (Casino) um ein Notch auf BB- hinabgestuft und folgt damit Moody's, die das LT Corporate Family Rating zuvor auf Ba3 hinabstuften, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Trotz gestiegener Umsatzerlöse und dem Verkauf von Aktiva (EUR 1,5 Mrd.) begründe S&P das Downgrade mit einer weiterhin hohen Verschuldung sowie hohen Zins- und Dividendenzahlungen und negativen Working Capital Effekten, die auf dem Cashflow lasten würden. Casino sei als operative Einheit für die gruppenweite Cash-Generierung maßgeblich. Die Dividendenausschüttung an die hoch verschuldete Holdinggesellschaft Rally sei daher von wesentlicher Bedeutung für die Fähigkeit der Gruppe dessen Schulden zu bedienen. Eine Verpflichtung, die laut S&P zusätzlich auf Casinos Stand Alone Credit Profil laste. (News vom 25.04.2019) (29.04.2019/alc/n/a) ...

