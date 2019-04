Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Familienunternehmen sind Deutschlands Jobmotor - Studie

Die Familienunternehmen haben in den vergangenen Jahren mehr Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen als börsennotierte Konzerne im Streubesitz. Das ergab eine Studie, die das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und das Institut für Mittelstandsforschung (ifm) der Universität Mannheim im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erstellt hat. So stieg die Anzahl der Beschäftigten bei den 500 größten Familienunternehmen zwischen 2007 und 2016 um 23 Prozent auf 2,54 Millionen. Die 27 Dax-Unternehmen, die keine Familienunternehmen sind, konnten die Beschäftigung hingegen nur um 4 Prozent auf 1,55 Millionen steigern.

Schwarz-Grün in Umfrage mit knapper Mehrheit

Die Union und die Grünen könnten derzeit mit 47 Prozent laut einer neuen Umfrage nur knapp die für eine Regierungskoalition notwendige "Kanzlermehrheit" erreichen. Ein "linkes" Bündnis aus Grünen, SPD und Linkspartei käme laut dem RTL/n-tv-Trendbarometer derzeit auf 46 Prozent und läge damit knapp unter einer regierungsfähigen Mehrheit.

Sozialisten von Regierungschef Sanchez gewinnen Parlamentswahl in Spanien

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat mit seinen Sozialisten die Parlamentswahlen klar gewonnen - steuert aber auf eine schwierige Regierungsbildung zu. Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) wurde nach Auszählung fast aller Stimmen mit 29 Prozent stärkste Kraft. Sie gewann damit 123 der 350 Abgeordnetenmandate. Mit der rechtsextremen Vox zieht erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco eine Rechtsaußen-Partei ins Parlament ein.

Fünf inhaftierte Katalanen-Anführer in spanisches Parlament gewählt

Bei der Parlamentswahl in Spanien sind auch fünf inhaftierte Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gewählt worden, denen derzeit in Madrid der Prozess gemacht wird. Der frühere katalanische Vize-Regionalpräsident Oriol Junqueras gewann ein Abgeordnetenmandat für die Republikanische Linke Kataloniens (ERC).

EU-Kommissar wirbt für zügige EU-Erweiterung auf dem Balkan

Der Erweiterungskommissar der EU befürwortet eine zügige Aufnahme der Balkanländer in die Union. "Ich werde nicht müde, für eine EU-Erweiterung zu werben. Es geht nicht nur um die Menschen in Südosteuropa, es geht auch um unsere ureigensten Interessen. Entweder wir exportieren Stabilität oder wir importieren Instabilität", sagte Johannes Hahn dem Handelsblatt. "Die Balkanländer sind unsere Nachbarn. Ihre politische und wirtschaftliche Situation kann und darf uns nicht egal sein."

Iran droht mit Blockade der Öllieferungen im Golf

Angesichts verschärfter US-Sanktionen hat der Iran mit einer Blockade der Öllieferungen im Persischen Golf gedroht. Sollte die "Feindseligkeit" zunehmen, könnte die Seestraße von Hormus geschlossen werden, sagte der iranische Generalstabschef Mohammed Bagheri nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Isna.

