WIESBADEN (Dow Jones)--Unternehmen des produzierenden Gewerbes und wirtschaftlicher Dienstleistungen in Deutschland haben 2018 durchschnittlich 35,00 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde bezahlt. Damit lag das Arbeitskostenniveau in Deutschland innerhalb der Europäischen Union (EU) wie im Jahr zuvor auf Rang sechs, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.. Höher waren die Arbeitskosten in Dänemark und Schweden, Luxemburg und Belgien sowie in Frankreich.

Dänemark hatte mit 44,70 Euro die höchsten Arbeitskosten je geleistete Stunde, Bulgarien mit 5,30 Euro die niedrigsten. Gemessen am EU-Durchschnitt von 26,60 Euro zahlten deutsche Arbeitgeber 32 Prozent mehr für eine Stunde Arbeit.

Die Unterschiede bei den Arbeitskosten innerhalb der EU haben sich seit dem Jahr 2004, als erstmals vergleichbare Zahlen für alle relevanten Mitgliedstaaten vorlagen, ungefähr halbiert. 2018 betrugen die Arbeitskosten in der Spitzengruppe der Länder das Vierfache des Wertes der aufholenden Länder; 2004 hatten die Arbeitskosten in der Spitzengruppe mit 28 Euro noch fast das Achtfache betragen. Grund für die Annäherung ist das seit Jahren hohe Wachstum in den Ländern mit niedrigen Arbeitskosten.

Im verarbeitenden Gewerbe, das besonders stark im internationalen Wettbewerb steht, kostete eine Arbeitsstunde in Deutschland 2018 durchschnittlich 40,00 Euro. Beschränkt auf diesen Wirtschaftsbereich lag Deutschland im EU-Vergleich auf Rang vier. Eine Stunde Arbeit in der deutschen Industrie war damit 48 Prozent teurer als im EU-Durchschnitt (27,00 Euro). Bei den marktbestimmten Dienstleistungen lag Deutschland mit Arbeitskosten von 32,40 Euro pro Arbeitsstunde europaweit auf dem neunten Platz (22 Prozent über dem EU-Durchschnitt).

Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten zusammen. 2018 zahlten die Arbeitgeber in Deutschland in Branchen des produzierenden Gewerbes und der wirtschaftlichen Dienstleistungen auf 100 Euro Bruttoverdienst zusätzlich 27 Euro Lohnnebenkosten. Damit lagen die Lohnnebenkosten in Deutschland unter dem EU-Durchschnitt von 30 Euro.

