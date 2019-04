Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Freitag, 26. April sorgte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht nur für ein neues Sechs-Monats-Hoch auf Schlusskursbasis, sondern auch für das angekündigte "Goldene Kreuz", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. An der Analyse zur mittel- und langfristigen Lage des deutschen Blue-Chip-Index habe sich durch die beiden letzten Sitzungen, an denen die Handelsspanne vom Mittwoch (12.223/12.349 Punkte) nicht verlassen worden sei, nichts geändert. ...

