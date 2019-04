Auf dem BiPRO-Tag des vergangenen Jahres wurde erstmals über die neue Releasegeneration "RNext" des Brancheninstituts BiPRO e. V. informiert. Auf der diesjährigen Veranstaltung am 04. und 05.06.2019 in Neuss rückt das neue Normenmodell nun in den Fokus. Präsentiert werden erste Ergebnisse, aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...