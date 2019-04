Die Netfonds AG erweitert ihren Vorstand um das Ressort "IT & Prozesse". Im Zuge dessen wird der Diplom-Wirtschaftsinformatiker Dietgar Völzke mit Wirkung zum 01.05.2019 als neues Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Mit der Erweiterung des Vorstandes will Netfonds dem starken Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...