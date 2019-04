MongoDB und Netflix könnten explodieren

Rallye an der Wall Street geht weiter

Die Rallye an den US-Märkten geht unvermindert weiter und so können wir weiterhin unsere Positionen laufen lassen. Dennoch müssen wir klarstellen, dass die Wahrscheinlichkeit auf eine baldige saftige und starke Korrektur recht hoch ist. Dennoch lautet die Devise: Solange keine Verkaufssignale in Sicht sind, sollten keine Short-Positionen aktiviert werden. Für diese Woche werfen wir einen aktuellen Blick auf. Beide Titel schauen vielversprechend aus. Mehr dazu in der heutigen Videoausgabe.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.