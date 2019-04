SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen war zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz auszumachen, trotz guter Vorgaben der Wall Street. In Tokio ruhte derweil der Börsenhandel. Die japanischen Börsen bleiben bis einschließlich Montag kommender Woche wegen der Feiertage der "Golden Week" und zum Thronwechsel geschlossen.

Die US-Börsen waren am Freitag vom überraschend guten heimischen Wirtschaftsdaten nach oben getragen worden. Das Bruttoinlandsprodukt war im ersten Quartal stärker gestiegen als erwartet. Gleichzeitig blieb der Preisauftrieb unter den Erwartungen, so dass Zinserhöhungen der US-Notenbank vorerst unwahrscheinlich sein dürften. Einige Beobachter rechnen sogar mit Zinssenkungen der Federal Reserve, falls sich das Wachstum verlangsamen sollte.

Abgaben in Schanghai vor weiteren Handelsgesprächen

In Seoul ging es dank der guten US-Vorgaben um 1,7 Prozent nach oben. Dort erholte sich unter anderem das Schwergewicht Samsung von den jüngsten Verlusten, die die Aktie aufgrund der Probleme mit dem faltbaren Smartphone verzeichnet hatte, und legte um 2,9 Prozent zu.

In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,8 Prozent im Plus. An der Börse in Schanghai schloss der Composite-Index nach einer volatilen Sitzung 0,8 Prozent niedriger. In Shenzhen ging es im Schnitt mit den Kursen um 2,4 Prozent abwärts. Dass die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen im März um durchschnittlich 13,9 Prozent gestiegen waren, half den Aktienmärkten nicht.

Am Dienstag werden die Handelsgespräche zwischen den USA und China fortgesetzt. Eine US-Delegation unter Leitung von Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten der USA, Robert Lighthizer, wird dazu nach Peking reisen. Ab dem 8. Mai soll dann in Washington weiterverhandelt werden. Es gab in jüngster Zeit mehrfach Hinweise darauf, dass die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss stehen. Eine endgültige Vereinbarung könnte Ende Mai/Anfang Juni unterzeichnet werden.

Die Börse im australischen Sydney verzeichnete ebenfalls Verluste. Der S&P/ASX-200 sank um 0,4 Prozent. Verkauft wurden vor allem Aktien der Energiebranche, die im Schnitt 0,7 Prozent abgaben, nachdem der Ölpreis in den vergangenen Tagen zurückgekommen war. Oil Search fielen um 1,3 Prozent und Santos um 0,5 Prozent. Der Finanzsektor verlor 0,6 Prozent. In den kommenden Tagen werden einige der größten Banken des Landes Zahlen vorlegen.

Positiv wurden dagegen die Umsatzdaten der australischen Supermarktkette Coles aufgenommen. Die Aktie gewann 0,5 Prozent.

In Hongkong hat China Telecom während der dortigen Mittagspause Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die Aktie ging im späten Handel 1,7 Prozent niedriger um.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.359,50 -0,41% +12,63% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00 Kospi (Seoul) 2.216,43 +1,70% +8,59% 08:00 Schanghai-Comp. 3.062,50 -0,77% +22,80% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.848,49 +0,82% +14,45% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.939,06 -0,12% +12,46% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.404,42 +1,41% +9,39% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.633,24 -0,31% -3,09% 11:00 BSE (Mumbai) 39.067,33 0% +7,76% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:46h % YTD EUR/USD 1,1163 +0,1% 1,1149 1,1144 -2,6% EUR/JPY 124,70 +0,2% 124,40 124,43 -0,8% EUR/GBP 0,8626 -0,0% 0,8630 0,8632 -4,2% GBP/USD 1,2940 +0,2% 1,2921 1,2909 +1,6% USD/JPY 111,71 +0,1% 111,58 111,66 +1,9% USD/KRW 1159,43 +0,0% 1158,91 1160,75 +4,0% USD/CNY 6,7292 -0,0% 6,7298 6,7366 -2,2% USD/CNH 6,7338 -0,1% 6,7395 6,7423 -2,0% USD/HKD 7,8443 +0,0% 7,8439 7,8442 +0,2% AUD/USD 0,7055 +0,2% 0,7042 0,7029 +0,1% NZD/USD 0,6673 +0,2% 0,6661 0,6648 -0,6% Bitcoin BTC/USD 5.170,50 +0,7% 5.134,76 5.161,26 +39,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,85 63,30 -0,7% -0,45 +33,9% Brent/ICE 71,67 72,15 -0,7% -0,48 +30,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,61 1.286,19 -0,2% -2,58 +0,1% Silber (Spot) 15,05 15,08 -0,2% -0,04 -2,9% Platin (Spot) 897,72 899,66 -0,2% -1,94 +12,7% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,4% -0,01 +12,7% ===

April 29, 2019

