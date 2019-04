Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss legte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zu und markierte ein Tageshoch bei 165,92, so die Analysten der Helaba.Damit seien die Verluste während der Schwächephase ab Mitte dieses Monats nahezu ausgeglichen. Dementsprechend sei die technische Ausgangslage als freundlich einzuschätzen. So überschreite der MACD seine Signallinie. Zudem liefere der DMI ein Kaufsignal, wenngleich der ADX noch steigen müsse, um dieses zu untermauern. Die nächsten Widerstände würden die Analysten bei 166,00 und in der Zone 166,17/21 lokalisieren. Sollte der Future diese Marken überwinden, komme das Kontrakthoch bei 166,75 in Reichweite. Eine erste Unterstützung liege an der 21-Tagelinie bei 165,41. Weitere Haltemarken seien bei 165,27, um 165,07/13 und bei 164,61 (55-Tagelinie) zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 165,27 und 166,21. ...

