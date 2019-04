Ernst Russ Gruppe setzt Unternehmensziele erfolgreich um DGAP-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Ernst Russ Gruppe setzt Unternehmensziele erfolgreich um 29.04.2019 / 10:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ernst Russ Gruppe setzt Unternehmensziele erfolgreich um * Umsatzerlöse um 20 % gesteigert * Ergebnis auf Vorjahresniveau * Flottenerweiterung geplant * Fokussierung auf Kerngeschäftsfelder Hamburg, 29. April 2019: Die Ernst Russ Gruppe hat im Geschäftsjahr 2018 ihre Unternehmensziele konsequent und erfolgreich umgesetzt. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 52,7 Mio. EUR. Auch das Konzernergebnis nach Steuern entwickelte sich positiv und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR. Mit einer Eigenkapitalquote von 49,4 % (Vorjahr: 38,0 %) ist die Ernst Russ Gruppe gut für die Zukunft aufgestellt. Im Schifffahrtsbereich lag der Fokus auf der Flottenerweiterung von Schiffs-Direktinvestments und wesentlichen Beteiligungen. So wurde das bereits im Jahr 2017 gegründete Joint Venture ElbFeeder auf sieben Schiffe erweitert. Ferner konnten ein weiteres Schiff als Direktinvestment übernommen und Investitionen in Schiffsbeteiligungen umgesetzt werden. Eine Flottenerweiterung durch den Erwerb weiterer Schiffe streben wir für die Zukunft an. Im Immobilienbereich konnte eine Reihe von erfolgreichen Transaktionen umgesetzt werden, an denen die Ernst Russ Gruppe direkt und mit Erfolgsbeteiligungen partizipiert. Mit der Anbindung eines Projektes im Bereich des geförderten Wohnungsbaus konnte dieser Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit maßgeblich ausgebaut werden. Plangemäß wurde die Veräußerung aller Geschäftsaktivitäten der Solarsparte sowie der Beteiligung an der HAMMONIA Reederei im ersten Quartal 2019 umgesetzt. Den Fokus der Aktivitäten bilden die Kerngeschäftsfelder Asset-Investment und Assetmanagement in den Assetklassen Schiff und Immobilie. Den Geschäftsbericht 2018 der Ernst Russ AG können Sie als Druckexemplar anfordern oder unter www.ernst-russ.de herunterladen. Kontakt: Ernst Russ AG Anika Hillmer Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de 29.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Elbchaussee 370 22609 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 88881-0 Fax: +49 (0)40 88881-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de Internet: www.ernst-russ.de ISIN: DE000A161077 WKN: A16107 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 804375 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 804375 29.04.2019 ISIN DE000A161077 AXC0087 2019-04-29/10:13