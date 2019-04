Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa sind kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet. Spanien hat am Sonntag gewählt, doch die Regierungsbildung dürfte schwierig werden. Dies spiegelt sich an der Börse in Madrid in den Kursen wieder, der Index verliert dort 0,6 Prozent und bildet das europäische Schlusslicht. Medial stand am Wochenende Bayer mit der Hauptversammlung im Fokus, auf der die Aktionäre ihrem Unmut Ausdruck verliehen haben. Zudem tobt am Morgen bereits wieder die Berichtssaison in Europa. In dieser Gemengelage notiert der DAX am 0,1 Prozent höher bei 12.332 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt mit 3.500 Punkten hauchdünn im Minus.

An der Börse in Mailand geht es dagegen um 0,4 Prozent nach oben, auch die Staatsanleihen legen leicht zu. Leicht positiv wirkt sich hier aus, dass die Ratingagentur S&P die Bonität Italiens am Freitag unverändert belassen hat. Rom kam damit trotz des schwachen BIP-Wachstums und erhöhter Defizitpläne mit einem blauen Auge davon. Gleichzeitig betonte S&P, dass die aktuelle - bisher noch technische - Rezession des Landes auch auf die Unsicherheit erzeugende Politik der Regierung zurückzuführen sei.

Regierungsbildung in Spanien wird nicht einfach

Positiv bewerten Marktteilnehmer den Ausgang der Wahl in Spanien. "Die Bildung einer neuen Regierung in Spanien wird sicherlich nicht ganz einfach, aber sie ist machbar", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Nach den langen Hängepartien im Anschluss an die vergangenen Wahlen in Spanien und auch in Italien ist das eine gute Nachricht. Die neue Regierung werde voraussichtlich auch deutlich stabiler sein als es die vergangenen Regierungen gewesen seien, so der Marktteilnehmer.

"Das Wahlergebnis macht eine Regierungsbildung in Madrid schwierig", heißt es am Morgen auch von der Commerzbank. Für die Euro-Wechselkurse bedeute aber der Ausschluss von aus Marktsicht negativen Resultaten, dass zumindest ein politisches Risiko fürs Erste vom Tisch ist. So startet der Euro mit 1,1165 Dollar etwas höher als zum Wochenschluss.

Bayer bei Aktionären nicht hoch im Kurs

Die Bayer-Aktionäre haben Konzernchef Werner Baumann wegen der unkalkulierbaren Monsanto-Risiken auf der Hauptversammlung am Freitag das Vertrauen entzogen. Dort wurde der gesamte Vorstand für seine Tätigkeit im vergangenen Jahr nicht entlastet, ein wohl einmaliger Vorgang in Deutschland bei noch amtierenden Managern von DAX-Unternehmen. Rechtlich habe der "Denkzettel" zwar keine Bedeutung, wie ein Marktteilnehmer sagt. Bereinigt um die Dividende handelt die Aktie aber im Plus. Neben Bayer zahlen auch Merck KGaA und Conti ihre Dividende aus.

Berichtssaison uneinheitlich

Als einen Tick besser als erwartet werden die Geschäftszahlen von Philips im Handel in einer ersten Einschätzung bewertet. Der leichte Anstieg der adjustierten EBITA-Marge zusammen mit einem etwas höheren Umsatzanstieg habe zum Überbieten der Gewinnschätzungen geführt. Philips habe sich im Ausblick relativ optimistisch für das laufende Jahr gezeigt, für die Aktie geht es um 1,7 Prozent nach oben.

Der Werkstoffhersteller Covestro hat im ersten Quartal bei einem Umsatzrückgang um 16 Prozent einen Gewinneinbruch verzeichnet, die Erwartungen des Marktes gewinnseitig aber dennoch geschlagen. An der Jahresprognose hält der DAX-Konzern unverändert fest. Die Aktie verliert im frühen Handel um 1,6 Prozent. Nach der Gewinnwarnung am Freitag geht es für die Aktie von Aurubis um weitere 3 Prozent nach unten.

Fielmann (plus 4 Prozent) hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Kostendisziplin, mehr verkaufte Brillen und Gewinnverbesserungen in zwei von vier Ländereinheiten machten sich hier positiv bemerkbar. Im laufenden Geschäftsjahr und 2020 plant Deutschlands größte Optikeinzelhandelskette Investitionen in den Ausbau des Geschäfts, die das Unternehmen auch bei der Digitalisierung voranbringen sollen. Der Vorsteuergewinn soll 2019 auf Vorjahresniveau stagnieren.

Nach dem aus Dortmunder Sicht verlorenen Revierderby gegen Schalke 04 und aus Sicht von BVB-Trainer Lucien Favre verspielten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga gibt es auch für die Aktie eine Klatsche. Die Aktie handelt knapp im Minus.

"Die Zahlen sind sehr schwach", sagt ein Händler zum Geschäftsausweis von Washtec (minus 3,6 Prozent). Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn auf EBIT-Basis hätten die Erwartungen an das erste Quartal nicht erfüllt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.499,77 -0,02 -0,64 16,60 Stoxx-50 3.191,07 0,11 3,44 15,62 DAX 12.331,89 0,14 16,71 16,79 MDAX 26.040,73 0,50 129,02 20,63 TecDAX 2.908,56 0,38 11,12 18,71 SDAX 11.721,41 0,34 40,19 23,26 FTSE 7.441,34 0,18 13,15 10,40 CAC 5.578,60 0,17 9,25 17,92 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,00 0,02 -0,24 US-Zehnjahresrendite 2,51 0,01 -0,17 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39 Uhr Fr, 17:16 % YTD EUR/USD 1,1162 +0,11% 1,1157 1,1165 -2,6% EUR/JPY 124,71 +0,25% 124,60 124,60 -0,8% EUR/CHF 1,1378 +0,12% 1,1377 1,1375 +1,1% EUR/GBP 0,8628 -0,03% 0,8628 0,8635 -4,1% USD/JPY 111,73 +0,13% 111,61 111,62 +1,9% GBP/USD 1,2938 +0,13% 1,2934 1,2929 +1,4% Bitcoin BTC/USD 5.158,63 +0,46% 5.173,76 5.130,64 +38,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,92 63,30 -0,6% -0,38 +34,1% Brent/ICE 71,82 72,15 -0,5% -0,33 +30,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,81 1.286,19 -0,3% -3,39 +0,0% Silber (Spot) 15,03 15,08 -0,3% -0,05 -3,0% Platin (Spot) 898,50 899,66 -0,1% -1,16 +12,8% Kupfer-Future 2,89 2,89 +0,3% +0,01 +9,8% ===

