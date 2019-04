Die Anleger an der Madrider Börse halten sind nach der Parlamentswahl in Spanien zurück. Es wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet.

In Erwartung einer schwierigen Regierungsbildung nach der Parlamentswahl in Spanien gehen Anleger an der Madrider Börse in Deckung. Der Leitindex Ibex verlor 0,7 Prozent auf 9438 Punkte und war damit eines der schwächsten Börsenbarometer in Europa.

Beim Wahlsieg der regierenden Sozialisten am Sonntag konnte weder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...