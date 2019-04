flatex Morning-news DAX update: Die neue Handelswoche begann in der Region Asien-Pazifik ...

Die neue Handelswoche begann in der Region Asien-Pazifik mit gemischten Vorzeichen. Die festlandchinesischen Indizes wiesen Kursverluste auf, vor allem in Shenzen fielen diese mit über zwei Prozent recht hoch aus. Der Hang Seng Index aus Hongkong hingegen konnte um beinahe einen Prozentpunkt zulegen. Besonders hohe Zugewinne konnten der südkoreanische Kospi und der STI aus Singapur erzielen. Der STI schloss mit einem Plus von 1,49 Prozent bei 3.406,95 Punkten. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg leichte Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.315,18 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Kursplus von 0,27 Prozent bei 12.315,18 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch und gleichzeitig dem Jahreshoch vom 24. April 2019 bei 12.349,83 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 25. April 2019 bei 12.236,17 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.350 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.377/12.393/12.420/12.437 und 12.463 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.293/12.280/12.263/12.236 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.209/12.193/12.166/12.149 und 12.123 Punkten in Betracht.

