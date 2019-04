Berlin (ots) - Der Berliner Platform-Builder und Investor HitFox Group benennt sich ab Mai 2019 in IONIQ Group um. Unter dem neuen Claim "Shaping Europe's digital future" etabliert sich IONIQ zunehmend als Treiber von Europas digitaler Zukunft. Dabei erweist sich der Platform-Building-Ansatz der Gruppe als Erfolgsmodell für die digitale Transformation ganzer Branchen. Die IONIQ Group erwartet, dass die von ihr gegründeten Unternehmen noch im Jahr 2019 in Summe einen Portfoliowert von einer Milliarde Euro erreichen werden.



"Die HitFox Group hat sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt mit dem Aufbau von finleap und Heartbeat Labs zum führenden Platform-Builder entwickelt. Das Rebranding reflektiert den weiterentwickelten Fokus unserer international gewachsenen Gruppe", sagt Jan Beckers, Gründer und Executive Chairman der IONIQ Group.



IONIQ setzt bei der Entwicklung ihrer digitalen Plattformen auf langjährige unternehmerische Erfahrung, branchenspezifisches Expertenwissen und skalierbare Prozesse. Dabei geht die Gruppe Branche für Branche vor: 2011 startete IONIQ zunächst mit dem internationalen Daten- & Werbemarkt. Ab 2014 entwickelte IONIQ mit finleap die führende Fintech-Plattform in Europa. Seit 2017 treibt IONIQ mit seiner Digital Health-Plattform Heartbeat Labs die Digitalisierung des Gesundheitsmarktes voran. Insgesamt hat die IONIQ Group so bereits mehr als 20 Unternehmen mit weltweit über 1.200 Mitarbeitern aufgebaut.



"Unsere Mission ist es, aus Europa heraus digitale Spitzenunternehmen aufzubauen", sagt Dr. Johannes Keienburg, CEO der IONIQ Group. "Europa hatte schon immer starke Unternehmer und Ingenieure die sich leidenschaftlich in die erfolgskritischen Details ihrer Branche eingearbeitet haben. Wir bringen diese Qualitäten ins Digitalzeitalter und beschleunigen mit unseren branchenspezifischen Plattformen die digitale Transformation Europas."



"Seit 2011 haben wir aktiv Company-Building betrieben und das Modell stets weiterentwickelt. Heute sind wir weltweit der einzige Plattform-Builder, der erfolgreich mehrere vertikale Branchenplattformen aufgebaut hat", ergänzt Hendrik Krawinkel, Mitgründer und CFO der IONIQ Group.



Die IONIQ Group wurde 2011 u.a. von Jan Beckers, Hendrik Krawinkel und Tim Koschella als HitFox GmbH gegründet. Weitere Informationen unter https://www.ioniq.com.



