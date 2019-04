Nachdem der Euro vor dem Wochenende mit rund 1,11 Dollar auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen war, stabilisiert er sich am Montag in der Früh zunächst auf diesem tiefen Niveau. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1158 Dollar nach 1,1133 USD beim Richtkurs vom Freitag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...