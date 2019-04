FRANKFURT (Dow Jones)--Die Metro AG kommt bei der Partnersuche in ihrem Chinageschäft offenbar voran. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, sind das Startup Meicai und der Supermarktbetreiber Wumart Stores in die nächste Bieterrunde gekommen. Auch von der chinesischen Lebensmittelkette Yonghui Superstores und der Suning Holdings Group hätten die Düsseldorfer Zweitrundenangebote erbeten. Es werde damit gerechnet, dass die Gebote bis Ende Mai oder Anfang Juni eingereicht werden.

Meicai spreche mit Hopu Investment Management über eine gemeinsame Offerte, sagten die Insider Bloomberg. Das Startup ziehe aber auch eine Partnerschaft mit anderen chinesischen Buyout-Firmen in Betracht. Auch Wumart habe separat darüber nachgedacht, mit einer Private-Equity-Gesellschaft gemeinsame Sache zu machen.

Metro habe den Verkaufsprozess für eine Mehrheitsbeteiligung an seinem Chinageschäft im März gestartet und Anfang diesen Monats Erstrundenangebote eingesammelt, wie Bloomberg berichtete. Metro soll bereit sein, bis zu 80 Prozent des Geschäfts zu verkaufen und gleichzeitig eine bedeutende Minderheit zu behalten, wenn ein attraktives Angebot gemacht werde. Aktuell betreibt Metro in China 94 Stores, 4 mehr als ein Jahr zuvor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr per Ende September trug China 2,67 Milliarden Euro zum Umsatz der Gruppe bei, etwa 9 Prozent.

In einer Stellungnahme erklärte Metro, man strebe eine strategische Partnerschaft an, um das Wachstumspotenzial des chinesischen Geschäfts zu maximieren. "Wir haben einen formalen Prozess von Gesprächen mit einer Reihe von potenziellen Partnern eingeleitet, der sehr gut vorankommt", hieß es weiter. Die Liste der Partner für weitere Gespräche werde nun deutlich eingeschränkt. Weitere Details oder Namen wollte der Konzern nicht preisgeben.

Im Februar sagte Metro-CEO Olaf Koch, der Konzern prüfe die Optionen für das Chinageschäft inklusive Kooperationen mit lokalen Partnern. Zwar laufe das Geschäft sehr gut und sei profitabel. Allerdings müsse Metro die Weichen für die Zukunft stellen und das Geschäft weiterentwickeln. "Wir sehen unsere Zukunft im Großhandelsgeschäft, das gilt auch für China", sagte Koch vor einigen Wochen den Analysten.

