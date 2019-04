In der chinesischen Stadt Changzhou will BYD ein neues Produktionswerk für Elektroautos hochziehen. 1,5 Milliarden Dollar wird der Autobauer dafür investieren. Einem Bericht der japanischen Tageszeitung "Nikkei" zufolge hat BYD mit der Stadt Changzhou bereits eine Vereinbarung für ein neues Werk getroffen. Bis zu 400.000 Elektroflitzer sollen dort pro Jahr gebaut werden. Wann genau die Autos in Changzhou vom Band rollen sollen, ist noch nicht bekannt.

