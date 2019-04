Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer nach der Nicht-Entlastung des Vorstanden durch die Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Auf einer historischen Hauptversammlung sei der Druck auf das Management des Chemie- und Pharmakonzerns nochmals gestiegen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Wahrscheinlichkeit, dass Bayer zum Ziel für aktivistische Investoren oder aber strategische Anleger wird./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 08:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-04-29/11:15

ISIN: DE000BAY0017