Wenn sich ein namhaftes Bankhaus positiv zu Wirecard äußert, bleibt das an der Börse nicht ohne Auswirkungen. Die Wirecard-Aktie +1,57% stieg daraufhin am Montag-Vormittag auf 137 Euro und näherte sich damit dem in der vergangenen Woche markierten Zwischenhoch bei gut 142 Euro. Mittlerweile hat der Zahlungsdienstleister mit einer Marktkapitalisierung von 16,9 Milliarden Euro sogar die Deutsche Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...