Die abgelaufene Börsenwoche kann man getrost vergessen. Während hierzulande mehrere Gewinnwarnungen verunsicherten, verpufften die zuletzt wieder befeuerten Zinssenkungshoffnungen. Die Anzahl der Verlierer unter Deutschlands Aktien überwog die der Gewinner deutlich. Eine Wochenbilanz. Dem DAX hat auch am Ende einer mageren Woche die Kraft gefehlt. Am Freitag bewegte sich der deutsche Leitindex nur noch wenig. Während an der Wall Street neue Index-Rekorde gefeiert wurden, verunsicherte hierzulande ...

Den vollständigen Artikel lesen ...