Eigenständiges System + in Workflows: Anonymisierung während Datenintegration (ETL), Federation, Replikation, Test + Analyse!

Babenhausen 26.04.2019 17:35

Datenzentrierte Sicherheit = Komplette Datenmaskierung

Die [url=https://www.jet-software.com/en/fieldshield-english/]Einzellösung FieldShield[/url] (auch integriert in der [url=http://www.jet-software.com/en/voracity-english/]End-to-End Datenmanagementplattform Voracity[/url]) ist genau das richtige Tool zur Datenmaskierung, wenn Sie PII in Datenbanken oder Flat Files auf einem eigenständigen oder in ETL/Migration/Reporting-Workflows integrierten System finden und de-identifizieren müssen. Wir haben [url=https://youtu.be/LuO7bi9uRh4]hier ein neues 4-Minuten Video[/url], die Zeit lohnt sich!

Risiko-Daten finden und schützen:

Machen Sie Datenschutzverletzungen zunichte, indem Sie PII in Ihren DBs und Dateien maskieren. Automatisch finden und klassifizieren, verschlüsseln, pseudonymisieren, schwärzen und mehr, während die referenzielle Integrität erhalten bleibt.

Datenschutzgesetze einhalten:

FieldShield de-identifiziert Daten, die CIPSEA, DPA, FERPA, DSGVO, GLBA, HIPAA, PCI, POPI usw. unterliegen. Es hilft Ihnen auch bei der Überprüfung der Einhaltung von XML-Prüfprotokollen und der Wiedererkennung von Risiko-Scores.

Schützen Sie Daten während ihres gesamten Lebenszyklus:

Sichern Sie Ihre Daten in jeder Phase, indem Sie FieldShield-Funktionen in IRI Voracity-Operationen anwenden. Anonymisierung während Datenintegration (ETL), Federation, Replikation, Test und Analyse.

Über uns:

Seit über 40 Jahren nutzen weltweit Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, COMCAST, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Lufthansa, BMW,... unsere Software-Lösungen für Datenmanagement und Datenschutz! Zusätzlich finden Sie [url=https://www.jet-software.com/en/references/]hier eine kleine Referenzen-Auswahl.[/url]

Über IRI:

Seit 1993 besteht die Kooperation mit dem Unternehmen Innovative Routines International Inc. (IRI) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, NextForm, DarkShield, FieldShield, RowGen, FACT, CellShield und Chakra Max erweitert. JET-Software besitzt als einziges Unternehmen die deutschen Vertriebsrechte für diese Produkte. Weitere Informationen zu unserem Partner finden Sie direkt hier.

Boilerplate:

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.

