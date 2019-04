Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Aktie Covestro: http://bit.ly/2LdCjoL Mit wenig Energie präsentiert sich der deutsche Aktienhandel zunächst zum Wochenstart. Der Dax verharrt mangels Impulsen unter dem Hoch vom Mittwoch bei 12 350 Zählern. Schon am Freitag an der Wall Street war erst kurz vor der Schlussglocke etwas Schwung in die Notierungen gekommen. Auch der Dax muss sich erst warmlaufen. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Der härtere Wettbewerb im Geschäft mit Kunststoffen hat die Preise fallen lassen und Covestro im ersten Quartal belastet. Die Optikerkette Fielmann ist mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. Der Hersteller von Autowaschanlagen Washtec hat im ersten Quartal weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn erzielt. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß