Umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro wird der Fahrzeug- und Batteriehersteller BYD in sein neues Batteriewerk in Chongqing investieren. Ende Februar erfolgte die Grundsteinlegung für die vierte Fabrik dieser Art des chinesischen Konzerns. Die Anlage in der 30-Millionen-Metropole im Südwesten Chinas soll Batteriezellen, Module und verwandte Komponenten produzieren, teilte BYD damals mit. Nun kümmert sich das Unternehmen offenbar um die Verwertbarkeit seiner Batterien im eigenen Haus und hat dafür ... (Achim Graf)

