Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 112 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Softwarekonzerns habe die Erwartungen sowohl über als auch unter dem Strich übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Überraschenderweise sei eine gesteigerte Profitabilität wieder in den Fokus gerückt. Er hob daraufhin seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2019 bis 2021 an./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-04-29/11:16

ISIN: DE0007164600