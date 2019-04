(NEU: Frequentis mit konkretem Termin)

=== Frequentis AG Erstnotiz: 14.05.2019 Branche: Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Leitzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben Unternehmenssitz: Wien/Österreich Segment: Dual-Listing in Frankfurt (General Standard) und Wien (Prime Market) Zeichnungsfrist: 27. April bis 8. Mai 2019 Bookbuildingspanne: 18,00 bis 21,00 Euro Emissionsvolumen: bis zu 2,7 Millionen Aktien, davon bis zu 1,2 Millionen aus Kapitalerhöhung Greenshoe: bis zu 400.000 Aktien von Altaktionär Konsortialführer: Commerzbank AG und BankM (Repräsentanz der flatex Bank AG) als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager ISIN: ATFREQUENT09 Börsensymbol: FQT Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns) Erstnotiz: eventuell 2. Quartal 2019 Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für Pkw und Lkw Unternehmenssitz: Darmstadt Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro Xella International Erstnotiz: eventuell 2. Quartal 2019 Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPKN: A140SK Scope Group Erstnotiz: eventuell 2019, Börsengang "eine von mehreren Optionen" Branche: Ratingagentur Unternehmenssitz: Berlin Allgeier Experts SE (Tochter der Allgeier SE) Erstnotiz: 2. Halbjahr 2019 Branche: IT und Engineering Personaldienstleistungen Unternehmenssitz: Wiesbaden Centogene AG Erstnotiz: eventuell 2. oder 3. Quartal 2019 Branche: Biotechnologie/Diagnose seltener Erbkrankheiten Unternehmenssitz: Rostock Segment: Nasdaq Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain - der Continental AG) Erstnotiz: 2020 Branche: Automobiltechnik Unternehmenssitz: Hannover Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH) Erstnotiz: vorerst abgesagt, neuer Termin offen Branche: Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: München Emissionsvolumen: voraussichtlich 25 Prozent des Grundkapitals, erwarteter Erlös laut VW 6 Milliarden Euro Unternehmensbewertung: geschätzt 24 Milliarden Euro ISIN: DE000A2NB700 WPKN: A2NB70 Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) Erstnotiz: 2019 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Guernsey Segment: Prime Standard HSE24 Group Erstnotiz: geplant 2019 Branche: Shopping-TV-Sender Unternehmenssitz: Ismaning Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Senivita Social Estate AG (SSE) Erstnotiz: 2019 Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien Unternehmenssitz: Bayreuth Smava GmbH Erstnotiz: offen Branche: Online-Kreditvermittler Unternehmenssitz: Berlin Domicil Real Estate Group Erstnotiz: Börsengang wird geprüft Branche: Immobilien-Investment-Manager Unternehmenssitz: München Syntellix AG Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang vor Branche: Implantat-Technologie Unternehmenssitz: Hannover ISIN: DE000A0SLQ92 WPKN: A0SLQ9 Ekosem-Agrar GmbH, künftig Ekosem-Agrar AG Erstnotiz: offen, "Vorbereitungen haben begonnen" Branche: deutsche Holding der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva Unternehmenssitz: Walldorf Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1) Erstnotiz: offen Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox, Partnerbörse Parship) Unternehmenssitz: München Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) Erstnotiz: frühestens 2. Halbjahr 2020 Branche: Öl und Gas Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen - "Börsengang ist Option" Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz Novem Gruppe Erstnotiz: Börsengang Option Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen Unternehmenssitz: Vorbach Unternehmensbewertung: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Novomatic Erstnotiz: offen Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet) Erstnotiz: offen Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet) Unternehmenssitz: Berlin ISIN: DE0005002497 WPKN: 500249 Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn Takko Fashion Erstnotiz: offen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte N26 Bank GmbH Erstnotiz: offen Branche: Smartphone-Bank Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro Curevac AG Erstnotiz: offen Branche: Biopharma Unternehmenssitz: Tübingen Segment: voraussichtlich an einer US-Börse Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) Erstnotiz: offen Branche: Sport-Handelsgeschäfte Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Deutsche Lithium GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Bergbauunternehmen Unternehmenssitz: Freiberg Leifeld Metal Spinning AG Erstnotiz: offen Branche: Maschinenbau Unternehmenssitz: Ahlen Segment: Prime Standard Auxmoney GmbH Erstnotiz: offen Branche: Kreditplattform Unternehmenssitz: Düsseldorf 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: offen ===

