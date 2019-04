Der Ausblick von Covestro hat die Anleger des Kunststoffkonzerns am Montag verunsichert. Die Aktien machten zwar anfängliche Verluste von fast 4 Prozent zwischenzeitlich vollständig wett, lagen zuletzt aber wieder mehr als 1 Prozent im Minus bei 50,46 Euro. Damit zählten die Papiere zu den größten Verlierern im wenig veränderten deutschen Leitindex Dax , obwohl das Unternehmen besser als befürchtet ins Jahr gestartet war.

Deutliche Preisrückgänge wegen eines härteren Wettbewerbs belasteten Covestro zum Jahresstart zwar wie erwartet spürbar, allerdings fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) etwas weniger stark als Analysten erwartet hatten.

Ein Händler bemängelte aber den operativen Barmittelabfluss im ersten Jahresviertel. Ein anderer Börsianer sah seine vorsichtige Haltung bestätigt: Der Ausblick sei nicht der Silberstreif, auf den der Markt gewartet habe. So erwartet das Unternehmen im zweiten Quartal ein Ebitda auf dem Niveau des ersten Jahresviertels.

Die Ebitda-Jahresprognose liegt mit unverändert 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro weiterhin in einer recht großen Spanne, die das schwierige Geschäftsumfeld verdeutlicht. Am unteren Ende wäre das weniger als die Hälfte des 2018 erzielten Wertes. Allerdings hatte das Unternehmen insbesondere in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres noch von Produktionsausfällen der Konkurrenz bei gleichzeitig guter Nachfrage profitiert, was zu einem außergewöhnlich hohen Gewinn geführt hatte.

Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan äußerte sich derweil eher positiv. Mit den Ergebnissen des ersten Quartals habe der Kunststoffkonzern die Erwartungen insgesamt leicht getoppt. Die Ziele für das Gesamtjahr seien trotz schwächerer Signale für das zweite Quartal bestätigt worden. Ferner könnten 2019 die Preise wieder etwas anziehen.

Die Anteilsscheine von Covestro hatten nach einem Hoch bei rund 96 Euro Anfang 2018 im Verlauf des vergangenen Jahres zeitweise mehr als die Hälfte an Wert verloren. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs - im Einklang mit dem Dax - wieder etwas erholt./la/mis/fba

AXC0123 2019-04-29/11:27