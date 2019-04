Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts018/29.04.2019/11:00) - Mit dem Begriff New Work werden häufig neue Arbeitsformen beschrieben. Dabei steckt viel mehr dahinter. Denn soll sich die Zusammenarbeit im Unternehmen ändern, braucht es neue Organisationsformen und Strategien. Und hier ist das HR-Management gefragt. Mit der Masterclass NewWork führen sechs Hochschullehrer der International School of Management (ISM) in kurzen, praxisnahen Online-Kursen in das Thema ein. Beginn der kostenlosen Reihe ist am 8. Mai. Anmeldung unter: https://mcnewwork.de Wie funktioniert die Masterclass? Jeder Kurs beginnt mit einer kurzen Online-Vorlesung, an die sich eine Diskussionsrunde anschließt. Die Teilnehmer können die Vorträge im Livestream auf Facebook und YouTube verfolgen und ihre Fragen per Chat stellen. Die Inhalte werden aufgezeichnet und den Kursteilnehmern zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gibt es zu jeder Einheit eine Materialsammlung mit Leseempfehlungen, Videos und Praxiswerkzeugen. Um sich untereinander und mit den Experten auszutauschen, erhalten die Teilnehmer Zugriff auf einen internen Workspace. Kursangebot auf Master-Niveau Nach Abschluss der Masterclass erhalten die Teilnehmer ein Hochschulzertifikat der International School of Management. Die Hochschule bietet sowohl Bachelor- als auch Master-Studiengänge mit den Schwerpunkten Wirtschafts- und Organisationspsychologie an. Ab dem Wintersemester kommt der M.A. Human Resources Management & Digital Transformation hinzu, der in Köln und Stuttgart angeboten wird. Zusätzlich zur Teilnahme an den Online-Kursen und den Live-Chat-Sessions ist eine aktive Auseinandersetzung mit den Praxis- und Reflexionsaufgaben in den einzelnen Einheiten erforderlich. Dazu beteiligen sich die Teilnehmer entweder an einer Blogparade zur Masterclass oder sie erstellen ein dreiseitiges Essay. Das Hochschulzertifikat wird in digitaler Form per E-Mail zur Verfügung gestellt. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 180 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231 975139 31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190429018

