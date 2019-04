Das Analysehaus RBC hat SAP von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Für die primär beobachteten US-Hinterlegungsscheine (ADR) wurde das Kursziel von 133 auf 167 US-Dollar angehoben, für die deutschen Aktien bezifferte Analyst Ross MacMillan das Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie nun auf 150 Euro. Er verwies dabei auf verbesserte Aussichten für die Profitabilität und Aktienrückkäufe des Softwarekonzerns./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-04-29/11:34

ISIN: DE0007164600