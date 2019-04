Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Endspurt bei "Get the F*ck out of my House"! "Das Ziel rückt näher, und klar denkt man ab und zu mal an das Geld und denkt: Hoffentlich schaffe ich es irgendwie...", sagt Alicia Melina Kummer. Die 30-jährige Box-Weltmeisterin im Halbweltergewicht und ehemalige "Miss Schleswig-Holstein" startet mit 20 weiteren Kandidaten in die vierte und letzte Woche - und kämpft im großen Spiel um wenig Platz um alles oder nichts: Wer verlässt als Letzter das Einfamilienhaus und gewinnt 100.000 Euro? ProSieben zeigt das Finale von "Get the F*ck out of my House" am Dienstag, 30.04., um 20:15 Uhr.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2