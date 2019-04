Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 6 auf 5,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Auf ein schwaches Auftaktquartal seien Investoren bei dem Netzwertausrüster bereits vorbereitet gewesen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Art und Weise, wie dieses mit kollabierten Margen zustande kam, sei jedoch eine negative Überraschung gewesen. Im zweiten Halbjahr glaubt der Experte aber weiter an eine stärkere Gewinnentwicklung./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-04-29/11:41

ISIN: FI0009000681