Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Gegenwind dauere im zweiten Quartal an, schrieb Analyst Geoff Haire in einer ersten Reaktion am Montag. Hierauf dürften die Anleger negativ reagieren, auch wenn der Kunststoffkonzern sein operatives Ergebnisziel für das Gesamtjahr unverändert gelassen habe./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-04-29/11:45

ISIN: DE0006062144